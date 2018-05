Actualidade

O Ministério Público confirmou hoje a constituição de arguidos num inquérito a decorrer "relacionado com fraude na obtenção de subsídio", que, segundo noticiou hoje a revista Sábado, envolve o ex-secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos.

"Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b) do Código de Processo Penal, confirma-se a existência de inquérito, a correr termos no DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal], relacionado com fraude na obtenção de subsídio. Tem arguidos constituídos. O inquérito encontra-se em investigação e está em segredo de justiça", adiantou à Lusa o gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República.

Na sua página na Internet, a revista Sábado noticiou hoje que no âmbito deste processo o ex-secretário de Estado do Governo de António Costa é um dos arguidos, algo confirmado pelo ex-governante à revista.