Actualidade

A Amplos, Associação de Pais pela Liberdade de Orientação Sexual, destacou hoje que o veto do Presidente da República ao diploma da identidade de género não questiona a autodeterminação a partir dos 18 anos, considerando-o "um avanço importante".

"[O Presidente da República] não questiona a autodeterminação a partir dos 18 anos, o que para nós é muito importante. É entender que as pessoas 'trans' não precisam de um diagnóstico médico para serem reconhecidas", disse à Lusa a presidente da Amplos, Margarida Faria.

O Presidente da República [PR] vetou hoje o decreto que estabelece o direito à autodeterminação da identidade e expressão de género e permite a mudança da menção do sexo no registo civil a partir dos 16 anos e pediu ao parlamento que pondere incluir no diploma um relatório médico para a mudança de sexo no registo civil até aos 18 anos.