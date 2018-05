Actualidade

A venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal em futebol encerrou hoje no Estádio José Alvalade, depois de seis dias em que as bilheteiras estiveram abertas ao público, informou hoje o clube 'leonino'.

"Na medida em que o Desportivo das Aves não fez qualquer devolução à Federação Portuguesa de Futebol no dia de hoje - prazo acordado entre as três partes em reunião preparatória ocorrida em 24 de abril --, o Sporting informa que a venda dos bilhetes para a final da Taça de Portugal está encerrada nas bilheteiras do Estádio José Alvalade, após seis dias completos de venda, que decorreram com total normalidade", pode ler-se no 'site' do clube.

O Sporting fez ainda saber que os últimos bilhetes servirão para diversas iniciativas de solidariedade que o clube e a Fundação Sporting irão proporcionar a sportinguistas anónimos, como, por exemplo, todos os sócios da vila de Oleiros, tendo em conta que a caminhada da equipa até à final da Taça começou naquela região assolada pelos grandes incêndios de 2017.