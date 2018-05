Actualidade

Geólogos alertaram hoje que o vulcão Kilauea, no Havai, pode ter erupções explosivas, lançando pedras e cinzas para o ar perto do seu cume nas próximas semanas.

O Serviço Geológico dos EUA referiu que o risco aumenta se a lava cair abaixo do nível do lençol freático na zona da caldeira do vulcão. A pressão da água no interior pode causar explosões de vapor, existindo também a possibilidade de emissões de cinzas, vapor e dióxido de enxofre.

O Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo e já destruiu 36 infraestruturas desde que começou a libertar lava através de fissuras que se abriram no bairro residencial da Ilha Grande.