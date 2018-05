Actualidade

As forças iranianas na Síria dispararam na noite de quarta-feira duas dezenas de projéteis, como 'rockets', contra as forças israelitas na parte dos montes Golã ocupada por Israel, declarou o exército israelita.

Os projéteis, alguns dos quais foram intercetados pelo sistema de defesa antimíssil israelita, não causaram vítimas e o exército israelita retaliou, indicou aos jornalistas o porta-voz do exército israelita, o tenente-coronel Jonathan Conricus.

O porta-voz, que não precisou a natureza da resposta do exército israelita, adiantou que os 'rockets' foram disparados pouco depois da meia-noite (22:00 em Lisboa) por homens da brigada al-Qods sobre as linhas da frente do exército israelita nos Golã.