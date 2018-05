Actualidade

A gigante de telecomunicações chinesa ZTE afirmou hoje que suspendeu operações, depois de as autoridades dos Estados Unidos terem proibido a empresa de comprar componentes norte-americanos, numa altura de intensas disputas comerciais entre Pequim e Washington.

"As principais operações da empresa foram interrompidas", face à decisão do Departamento de Comércio dos EUA de "negar encomendas", afirmou a ZTE, em comunicado.

No mês passado, Washington proibiu as exportações de componentes destinados ao grupo chinês, devido a declarações fraudulentas num inquérito sobre a investigação ao embargo imposto ao Irão e à Coreia do Norte.