Actualidade

O Japão alcançou um excedente da conta corrente de 28,4 mil milhões de euros em março, pelo 45.º mês consecutivo, indicam dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com o Ministério da Finanças japonês, os dados do mês em análise representam um acréscimo de 4,3% em relação ao período homólogo do ano anterior e mais 50,4% do que no mês de fevereiro deste ano.

A balança comercial japonesa obteve também um saldo positivo de 9,2 mil milhões de euros, em março deste ano, graças à subida das exportações (3,7%) para 57,2 mil milhões de euros, enquanto as importações caíram, em março, 0,9% em relação ao mesmo mês do ano passado.