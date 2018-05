Actualidade

Sete distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Coimbra e Lisboa vão estar sob aviso amarelo a partir das 15:00 e até ao final do dia de hoje devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 04 metros.

O aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.