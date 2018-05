Actualidade

A China advertiu hoje que vai manter a posição na próxima ronda de negociações com os Estados Unidos, que visa encontrar uma solução para as crescentes disputas comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

"A posição chinesa é muito clara: opomo-nos ao unilateralismo e ao protecionismo comercial. Os EUA devem retirar as suas ameaças", disse Gao Feng, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Na véspera de uma delegação chinesa, chefiada pelo vice-primeiro-ministro Liu He, retomar as negociações com o secretário de Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, em Washington, Gao advertiu: "A posição chinesa não mudou e não mudará".