Actualidade

Cinco agentes policiais e um detido morreram e um agente foi feito refém, durante um motim num centro de detenção perto de Jacarta, na quarta-feira, que envolveu um grupo extremista filiado no Estado Islâmico (EI).

De acordo com o porta-voz da polícia indonésia, Muhammad Iqbal, as negociações para a libertação do refém estão em curso, sem que tenha sido posta de lado, caso as negociações fracassem e os detidos recusem render-se, uma "ação dura", mas que será sempre o "último recurso".

Muhammad Iqbal explicou que os tumultos no centro de detenção de Depok, na periferia sul de Jacarta, começaram devido a uma disputa de alimentos e que os detidos invadiram a sala de munições e conseguiram agarrar em armas de fogo, entrando em confronto com os agentes de contraterrorismo presentes no centro de detenção.