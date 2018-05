Actualidade

A Comissão de Conciliação da ONU, que liderou as negociações para a assinatura, em março, do tratado de fronteiras entre a Austrália e Timor-Leste, recomendou hoje aos dois países o desenvolvimento do Greater Sunrise.

"A Comissão (...) recomenda que as Partes continuem as suas negociações sobre a desenvolvimento do Greater Sunrise, com vista a chegar a acordo sobre um conceito para o desenvolvimento do recurso", indicou o relatório final da comissão agora divulgado.

Ao longo de mais de 100 páginas, os comissários detalharam todo o processo negocial sem precedentes, conduzido entre abril de 2016 e fevereiro de 2017 e que levou à assinatura do histórico acordo.