O número de pessoas autorizadas a residir em Macau desceu 45,7% no primeiro trimestre do ano, em relação ao mesmo período de 2017, indicaram hoje dados oficiais.

De acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), 273 pessoas foram autorizadas a residir em Macau, até ao final de março, menos 138 do que em igual período do ano passado.

A população de Macau fixou-se no primeiro trimestre do ano nas 656.700 pessoas, mais 8.400 (1,28%) do que no período homólogo. Segundo os dados oficiais, 348.100 são mulheres, que representam 53% da população total.