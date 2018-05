Actualidade

Um funcionário de uma escola de Évora, de 43 anos, foi detido e vai aguardar julgamento em prisão preventiva por alegado tráfico de droga, revelou hoje o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).

Segundo um comunicado publicado hoje na página de Internet do DIAP de Évora, o homem foi detido na segunda-feira, tendo sido apreendidas, em buscas domiciliárias realizadas na cidade, "cerca de 103 gramas de um produto que se suspeita ser haxixe".

A detenção foi efetuada no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público da 1.ª Secção do DIAP de Évora, que investiga suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.