Actualidade

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) considera que o Programa de Estabilidade 2018-2022 beneficia de um ponto de partida "favorável", mas avisa que estratégia traçada é "insuficiente".

No parecer ao Programa de Estabilidade 2018-20222 divulgado hoje, o CFP chama assim à atenção para as incertezas que continuam a rodear o enquadramento internacional e "a necessidade de prosseguir a nível interno os esforços de ajustamento estrutural e financeiro (público e privado)".

A instituição liderada por Teodora Cardoso conclui assim que o programa "adota a opção correta" em matéria de política orçamental, ou seja, uma postura globalmente contra cíclica que implica a redução do défice e do rácio da dívida nas fases favoráveis do ciclo económico.