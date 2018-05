Sarampo

O surto de sarampo ligado ao Hospital de Santo António, no Porto, está controlado, anunciou hoje a diretora-geral da Saúde, congratulando-se por a Organização Mundial da Saúde manter Portugal com o estatuto de país com a doença eliminada.

"Estamos neste hospital [de santo António] para anunciar que, passado dois meses (...) que soubemos dos primeiros dois casos, que foi possível controlar o surto de sarampo ligado a este hospital", afirmou Graça Freitas.