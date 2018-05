Actualidade

A redução do desemprego de muito longa duração contribuiu de "forma significativa", em cerca de dois terços, para a diminuição do desemprego total em 2017, segundo uma análise à economia portuguesa do Banco de Portugal (BdP).

No Boletim Económico divulgado hoje, o BdP apresenta uma análise da economia portuguesa em 2017, destacando as melhorias das condições do mercado de trabalho, com um aumento do emprego de 3,3%, "o maior crescimento anual desde o início da área do euro", uma queda da taxa de desemprego para 8,9% e uma diminuição do número total de desempregados em 19,2% em 2017.

"Neste contexto, assume particular importância a queda acentuada do desemprego de longa duração em 2017. Este fenómeno foi saliente nos indivíduos desempregados há dois ou mais anos (desemprego de muito longa duração), cujo número registou uma queda de 28,5% em termos médios anuais, contribuindo de forma significativa (menos 13,2 pontos percentuais) para a queda de 19,2% do desemprego total no conjunto do ano", afirma o banco central.