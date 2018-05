Actualidade

(CORREÇÃO NO 11.º PARÁGRAFO) Lisboa, 10 mai (Lusa) - O administrador do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN), Carlos Martins, assegurou hoje que os tempos de espera na oncologia são cumpridos e que os problemas apontados pelo diretor do serviço foram resolvidos na quarta-feira.

"Tenho o maior respeito e consideração pelo professor Luís Costa, é um excelente diretor de departamento, é um excelente diretor de serviço, é uma pessoa responsável e, portanto, quero crer que tudo aquilo que ontem [quarta-feira] foi dito na reunião e que foi resolvido constituirá a resposta devida para algumas pequenas preocupações que existiam", disse Carlos Martins à agência.

No que respeita a contratações, Carlos Martins disse não há "nenhum pedido pendente". Também "não há nenhum pedido de equipamento ou obras que tenha sido recusado, nem de novas áreas. Portanto, estou tranquilo", frisou.