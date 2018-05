Actualidade

Alguns faróis do continente e dos arquipélagos da Madeira e Açores vão estar abertos ao público, com visitas gratuitas, entre sábado (12 de maio) e domingo (dia 20 de maio), no âmbito das comemorações do Dia da Marinha.

Segundo informação divulgada hoje pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), no continente será possível visitar os faróis de Montemor, Leça, Cabo Mondego, Penedo da Saudade, Berlenga, Cabo da Roca, Cabo Espichel, Cabo Sardão, Cabo de São Vicente, Alfanzina, Santa Marina e Vila Real de Santo António.

Estes equipamentos vão estar abertos entre as 14:00 e as 17:00.