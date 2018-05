Greve/médicos

O último dos três dias de greve dos médicos regista uma adesão global superior a 85%, num "balanço extraordinariamente melhor que ontem", revelam os dois sindicatos que a convocaram.

Em conferência de imprensa ao início da tarde, a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), disseram estar "admirados" com o aumento do número de médicos que aderiram ao último dia de greve, "nomeadamente no norte".

"Os blocos continuam com adesão quase a 100%, aumentou imenso a participação na greve dos médicos nas consultas externas dos hospitais, tanto dos grandes como dos pequenos centros. Aumentou também a participação dos médicos de família em todas as unidades de norte a sul do país", afirmou João Proença, presidente da FNAM.