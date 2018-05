Incêndios

O presidente da Câmara de Santa Comba Dão, Leonel Gouveia, lamentou hoje não ter condições financeiras para substituir os equipamentos atingidos pelos incêndios de outubro de 2017, que representam um prejuízo de cerca de 1,4 milhões de euros.

Durante a cerimónia do Dia do Município, aproveitando a presença do secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, Leonel Gouveia pediu ajuda "para que esta tragédia não contribua também para dificultar ainda mais o desenvolvimento" do concelho.

Leonel Gouveia contou que "a autarquia foi severamente atingida no seu património": a única varredoura para a limpeza urbana ardeu, bem como um dos dois tratores que tinha, três carrinhas de caixa aberta e vários equipamentos.