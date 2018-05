Actualidade

O representante do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Maputo defendeu hoje a responsabilização judicial das pessoas envolvidas no escândalo das dívidas ocultas de Moçambique, assinalando que essa ação é da esfera da soberania do país.

"Realmente [os autores das dívidas ocultas] precisam responder pelo dano causado ao país", afirmou Ari Aisen, em declarações à comunicação social, à margem da conferência "Conjuntura Macroeconómica de Moçambique".

Ari Aisen afirmou que a decisão de responsabilizar judicialmente as pessoas que participaram no caso das dívidas ocultas deve acontecer no quadro da soberania do Estado moçambicano.