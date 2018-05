Actualidade

O Governo aprovou hoje a nova Lei das Finanças Locais, que aumenta a participação das autarquias nas receitas públicas e prevê o Fundo de Financiamento da Descentralização, com os recursos financeiros para que possam exercer mais competências.

No comunicado do Conselho de Ministros, hoje realizado, o Governo salienta que, "com este diploma, o quadro de financiamento local é claramente reforçado", permitindo "a Portugal convergir efetivamente para a média europeia de participação das autarquias na receita pública".

Na nota, o Governo destaca ainda a criação do Fundo de Financiamento da Descentralização, "instrumento fundamental" para que a descentralização de competências do Estado central para as autarquias locais seja concretizada, já que prevê "os recursos financeiros a atribuir às autarquias locais e entidades intermunicipais para o exercício das novas competências".