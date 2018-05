Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou hoje que a data para entrega do Orçamento do Estado se mantém até 15 de outubro com a aprovação do diploma que recalendariza a entrada em vigor Lei de Enquadramento Orçamental.

O Conselho de Ministros de hoje aprovou a proposta de lei que visa recalendarizar a entrada em vigor e produção de efeitos da Lei de Enquadramento Orçamental, explicando o executivo que "a partir do segundo trimestre de 2020 todo o processo de elaboração do Orçamento do Estado para o ano de 2021 observará já as regras" desta lei.

"Com esta alteração que é proposta a entrega do Orçamento do Estado permanecerá na data que existe até hoje do ponto de vista legal, que é até ao 15 de outubro de cada ano e, portanto, essa é uma das matérias que é sujeita a reescalonamento temporal na sua implementação", respondeu aos jornalistas Mário Centeno, na conferência de imprensa final do Conselho de Ministros.