Actualidade

A estátua que homenageia Mário Soares, no jardim no Campo Grande, em Lisboa, com o nome do antigo Presidente da República, foi hoje vandalizada por um grupo de jovens, disse à agência Lusa fonte da Câmara Municipal.

De acordo com a autarquia, o púlpito de homenagem a Mário Soares, colocado naquele jardim e inaugurado em 25 de abril, foi danificado por volta das 05:30 de hoje, por jovens que se "agarraram à peça escultórica em acrílico com a figura de Mário Soares".

"Dada a fragilidade do material, a peça partiu-se", explicou a fonte da Câmara.