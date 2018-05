Actualidade

O movimento de cidadãos "Beja Merece +" entregou hoje na Assembleia da República (AR) uma petição com mais de 26.000 assinaturas a reivindicar "o crescimento e o desenvolvimento" do "desprezado" Baixo Alentejo pelo poder político.

Centenas de pessoas deslocaram-se hoje de Beja até Lisboa para se concentrarem em frente ao Parlamento, onde uma delegação foi recebida pelo assessor do presidente da AR, e entregou uma petição com diversas reivindicações para o Baixo Alentejo, nomeadamente a exigência de melhores acessibilidades para a região.

"Vamos espoletar todo o procedimento legal da entrega da petição e discussão com cada grupo parlamentar sobre as propostas que vamos fazer. [são] 26.101 assinaturas que querem um projeto-lei que contemple o crescimento e desenvolvimento do Baixo Alentejo, que é uma região desprezada", afirmou aos jornalistas Florival Baiôa do movimento "Beja Merece +".