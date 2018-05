Actualidade

A EDP Renováveis fechou dois contratos para venda de 150 Megawatt (MW) de energia produzida pelo projeto eólico Broadlands, no estado de Illinois, EUA, com início das operações previsto para 2019, anunciou hoje a empresa ao mercado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis explicou que os contratos, celebrados pela sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, para venda de energia produzida pelo projeto eólico Broadlands eleva para 1,6 GW de contratos de longo prazo de energia eólica nos EUA para projectos a serem instalados no período de 2016-2020.

Em causa está um contrato de 15 anos referente a 50 MW estabelecido com uma empresa do segmento comercial e industrial e um outro, a 20 anos, referente a 100 MW foi estabelecido com Wabash Valley Power Association.