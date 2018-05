Actualidade

O presidente da Comissão de Política Externa e Segurança Nacional do parlamento iraniano, Alaeddin Boroujerdi, condenou hoje "os ataques de Israel na Síria", considerando que uma defesa do regime de Bashar al-Assad seria legítima.

Em conferência de imprensa na embaixada do Irão em Lisboa, Boroujerdi referiu que "começou hoje um jogo perigoso" e salientou que "o objetivo principal" dos ataques israelitas, "apoiados pelos Estados Unidos", foi para "desviar a opinião pública da atitude do Presidente norte-americano por ter saído do acordo nuclear".

"O Irão condena os ataques e considera qualquer reação por parte da Síria como legítima defesa. Lembramos a Israel a guerra dos 33 dias" [conflito no norte de Israel e sul do Líbano, envolvendo as forças israelitas, o braço armado do Hezbollah e, em menor grau, o exército libanês, em 2006], disse Boroujerdi.