Actualidade

O resultado líquido da NOS antes de empresas associadas e interesses não controlados aumentou 45,4% no primeiro trimestre, face a igual período de 2017, para 39,8 milhões de euros, anunciou hoje a operadora de telecomunicações.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS refere que as receitas de exploração cresceram 0,7% nos primeiros três meses do ano, para 383 milhões de euros, "um ritmo de crescimento menor devido ao esperado abrandamento do crescimento dos RGU [unidades geradoras de receitas] e à comparação anual mais desafiante, devido à não implementação de um aumento de preços no início de 2018, ao invés do que se verificou em 2017".

As receitas de telecomunicações avançaram 0,9% para 365,7 milhões de euros.