Actualidade

Os tenistas portugueses João Domingues e Pedro Sousa apuraram-se hoje para os quartos de final do Braga Open, torneio do circuito 'challenger', fase na qual vão discutir entre si quem seguirá para as meias-finais.

Depois do apuramento na quarta-feira de Gastão Elias, primeiro cabeça de série do torneio, hoje foi a vez de os outros dois jogadores lusos ainda em prova disputarem os seus encontros da segunda ronda, com Pedro Sousa (número 144 da hierarquia) a afastar o espanhol Daniel Munoz-De La Nava (279), enquanto João Domingues (219) eliminou o francês Stephane Robert (170).

Sousa, quarto cabeça de série do torneio, ainda sentiu algumas dificuldades para ultrapassar o tenista espanhol no primeiro 'set', mas acabou por levar de vencida pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-4, em uma hora e 41 minutos.