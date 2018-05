Actualidade

A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública estimou hoje entregar em junho ao Governo a proposta com aumentos salariais para 2019, da qual "não abdica", após não ter visto resposta às exigências para este ano.

"A proposta de aumentos salariais, de acordo com a lei da negociação, deve ser entregue até dia 01 setembro e depois a negociação decorre e tem de se encerrar antes do Orçamento do Estado. No ano passado entregámos em setembro e, este ano, vamos tentar aprovar esta proposta e entregá-la em junho, na primeira quinzena", disse a coordenadora da Frente Comum, Ana Avoila.

Falando em conferência de imprensa, na sede da Frente Comum, em Lisboa, após uma reunião do secretariado, a responsável disse que esta estrutura "não abdica de aumentos salariais" em 2019.