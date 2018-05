Actualidade

O Governo anunciou hoje que vai progressivamente aumentar a transferência de verbas para as autarquias até 2021, de forma a cumprir o montante que está previsto na Lei das Finanças Locais, uma antiga exigência de municípios e de freguesias.

No período de ajustamento que se seguiu a 2011, os municípios e as freguesias também sofreram "cortes", recebendo menos 260 milhões de euros do que deveriam receber se as fórmulas de atribuição de verbas constantes da Lei das Finanças Locais fossem aplicadas.

Segundo o ministro da Administração Interna, que tutela as autarquias, este diferencial refere-se ao montante que deveria ter sido transferido do Estado para as autarquias de acordo com a Lei das Finanças Locais, mas que não o foi "devido ao cenário macroeconómico dos últimos anos, e cumprindo a lei do quadro orçamental".