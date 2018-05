Síria

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que o Irão cruzou uma "linha vermelha" ao ter disparado 'rockets' contra posições israelitas na Síria, ataques esses que desencadearam uma reação militar israelita contra posições iranianas no território sírio.

"A nossa reação foi uma consequência. O exército israelita realizou um ataque de grande envergadura contra alvos iranianos na Síria", disse Benjamin Netanyahu, num vídeo publicado na rede social Twitter.

A tensão no Médio Oriente, e nomeadamente no território sírio, aumentou nas últimas horas, com Israel a bombardear, quarta-feira à noite, dezenas de alvos iranianos na Síria e estruturas das forças governamentais de Damasco, em represália por um ataque atribuído ao Irão contra forças israelitas nos Montes Golã, território sírio que Israel invadiu em 1967 e anexou em 1981.