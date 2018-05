Actualidade

Os administradores do BPI Vicente Tardio Barutel e Carla Sofia Bambulo renunciaram ao cargo de vogal do Conselho de Administração, na sequência da compra pelo CaixaBank de 8,425% do capital do banco ao grupo Allianz.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BPI informa que "Vicente Tardio Barutel apresentou a sua renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração do Banco BPI, e de membro da Comissão de Auditoria e Controlo Interno".

Já Carla Sofia Bambulo, administradora indicada pela Allianz Europe, Ltd, renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração do Banco BPI, S.A. e ao cargo de membro da Comissão de Riscos, de acordo com o mesmo comunicado.