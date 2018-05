Actualidade

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, notou hoje, no parlamento, o desafio de responder "com inteligência" a "problemas concretos de meia dúzia de freguesias" que estão sobrecarregadas, no âmbito do Alojamento Local (AL).

"Estamos no sítio certo para encontrarmos soluções, com bom senso, encontrar soluções para problemas que existem. O grande desafio é conseguirmos responder, com inteligência, a problemas concretos de meia dúzia de freguesias do país, que têm questões de sobrecarga e às quais temos de responder com mecanismos", disse.

Em resposta ao deputado social-democrata Cristovão Norte sobre o processo legislativo do AL, a governante afirmou estar "completamente disponível" para contribuir para o processo.