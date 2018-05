Actualidade

O Governo vai lançar um novo instrumento de inovação financeira, com um orçamento total de 25 de milhões de euros, para o desenvolvimento de novos projetos turísticos ou com interesse turístico nas regiões de baixa densidade.

A informação foi avançada hoje, em audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, explicando que o objetivo deste concurso, que será lançado sexta-feira, será "aliviar o esforço dos empresários com a aquisição do ativo patrimonial".

Assim, quem quiser explorar uma casa numa aldeia pode colocá-la neste fundo imobiliário, que a compra, e fica depois a cobrar uma renda ao promotor, referiu a governante, precisando que a gestão ficará a cargo da Turismo Fundos.