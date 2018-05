Actualidade

A federação sindical do setor financeiro (FEBASE) acusou hoje a administração do BCP de estar a tratar dos seus interesses, quando ignora as reivindicações salariais dos trabalhadores.

O BCP comunicou na terça-feira ao mercado que o Conselho de Remunerações do banco vai levar à assembleia-geral de 30 de maio uma proposta para o pagamento extraordinário de 4,9 milhões de euros para os fundos de pensões dos atuais administradores executivos do banco.

"Esta proposta segue-se ao conhecimento da subida de 81,7% do valor das remunerações da Comissão Executiva face a 2016, justificada pela reposição dos salários dos gestores, que sofreram um corte de cerca de 22% durante o período em que o banco recebeu ajuda estatal", lembrou a FEBASE num comunicado.