Actualidade

A comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade proposta pelo BE vai ser aprovada por unanimidade na votação em plenário de sexta-feira, confirmou a agência Lusa junto dos partidos.

O projeto de resolução do BE que aprova a constituição desta comissão parlamentar de inquérito, com duração de 120 dias e que abrange os governos entre 2004 e 2018, é discutido e votado na sexta-feira, no plenário da Assembleia da República.

Contactadas pela agência Lusa, fontes oficiais do PS, PSD, CDS-PP, PCP, PEV e PAN asseguraram o voto favorável à constituição desta comissão de inquérito, cujo texto final foi alterado pelos bloquistas depois de terem acolhido todas as propostas dos partidos que diziam respeito às rendas pagas no setor energético.