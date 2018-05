Actualidade

O Conselho de Estado vai reunir-se no dia 28 de maio, para analisar a situação internacional, com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, como convidado, confirmou à agência Lusa fonte oficial da Presidência da República.

A notícia desta reunião do órgão político de consulta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi avançada hoje pelo jornal Expresso.

A anterior reunião do Conselho de Estado realizou-se no dia 19 de janeiro, dedicada ao tema do próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia, pós-Portugal 2020.