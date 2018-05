Actualidade

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) considerou hoje que será reduzido o impacto financeiro no banco público da proposta que está no Parlamento e que poderá obrigar os bancos a refletirem nos contratos de crédito à habitação os valores negativos das taxas Euribor.

"O impacto não é muito significativo para a Caixa, impactará clientes com 'spreads' de menos de 0,4%, impactará os melhores clientes e não será um efeito muito significativo", disse Paulo Macedo aos jornalistas, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro trimestre (no qual registou 68 milhões de euros de lucros).

"O impacto é reduzido na Caixa", vincou.