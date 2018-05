Actualidade

O Governo vai enviar viaturas de "capacidade reforçada" para o contingente português na missão da ONU na República Centro-Africana, face ao agravar da situação de segurança nas últimas semanas, revelou hoje o ministro da Defesa.

"Está em estudo o envio de algumas viaturas de capacidade reforçada para a República Centro Africana (RCA) justamente porque, perante maior potencial de insegurança, podermos nós responder com aquilo que ao nosso alcance estiver para reforçar os patamares de segurança", disse o ministro da Defesa.

Azeredo Lopes, que falava aos jornalistas à margem da sessão de encerramento do Curso de Defesa Nacional, no Instituto de Defesa Nacional, em Lisboa, disse que as viaturas serão enviadas "o mais breve possível", estando nesta altura "em estudo qual o tipo de material que poderá ser mais útil".