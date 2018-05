Greve/Médicos

As duas estruturas sindicais dos médicos que convocaram a greve de três dias que hoje termina acusaram o Governo de não negociar com os médicos e pediram que o parlamento interceda no processo.

A posição foi assumida em conferência de imprensa em Lisboa pelo secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, e pelo presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), João Proença.

Num novo balanço sobre o impacto da paralisação, que termina à meia-noite, ambas as estruturas voltaram a mencionar que as cirurgias programadas e as consultas externas nos hospitais centrais e as consultas nos centros de saúde foram os serviços mais afetados.