O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, minimizou hoje as conclusões de um relatório sobre os impactos ambientais na construção do futuro aeroporto do Montijo, referindo que "são ultrapassáveis e passíveis de ser mitigados".

Na quarta-feira, uma notícia do Jornal de Negócios deu conta de que um Estudo de Impacte Ambiental para o futuro aeroporto do Montijo viabiliza o projeto, embora aponte alguns impactos na fauna e flora locais e sugira algumas medidas compensatórias.

Esta tarde, em declarações à agência Lusa, durante uma visita ao concelho de Sintra, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, manifestou-se confiante no sucesso do projeto, sublinhando que a opção do Montijo "é a melhor opção".