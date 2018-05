Actualidade

O ministro da Economia desvalorizou hoje a variação nula do índice de volume de negócios na indústria no mês de março e salientou os "dados positivos" do mercado de emprego, defendendo que refletem "as boas condições económicas" do país.

"Os dados do mês de março refletem o facto de a Páscoa ter sido em março, e portanto refletem uma menor produção industrial e de produtos face ao ano passado, porque houve menos dois dias úteis, mas provavelmente vão refletir ao nível do Turismo uma subida das exportações", explicou Caldeira Cabral, em Vila Nova de Famalicão, à margem de um fórum económico.

O índice de volume de negócios na indústria registou em março uma variação nula, face ao mês homólogo, quando em fevereiro tinha registado um crescimento de 6,8%, indicou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).