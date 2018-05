Actualidade

As Nações Unidas anunciaram hoje que, pela primeira vez na sua história, têm tantas mulheres como homens a liderar as equipas da organização nos países de todo o mundo.

De acordo com as Nações Unidas, com as últimas nomeações, o organismo atingiu a paridade de género entre os seus coordenadores residentes, que são os responsáveis pelas equipas das Nações Unidas em cada Estado.

Com este resultado, a paridade estende-se a todos os escalões superiores da organização, objetivo que já havia sido alcançado no caso dos diretores mais graduados da sede em Nova Iorque, cumprindo-se uma promessa do secretário-geral, António Guterres.