Timor-Leste/Eleições

Timor-Leste vai às urnas no sábado com o menor número de forças políticas, o maior número de sempre de eleitores e de locais de votação e o reconhecimento da crescente importância da diáspora, com votações em quatro países.

Quatro partidos e quatro coligações são candidatos às eleições legislativas antecipadas, convocadas depois de meses de tensão política em Timor-Leste, nas quais vão ser escolhidos os 65 deputados da quinta legislatura.

Este será o boletim de voto com o menor número de candidaturas de sempre e também com o maior número de coligações pré-eleitorais da história de Timor-Leste, que restaurou a independência em 2002.