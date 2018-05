Actualidade

A polícia brasileira efetuou na quinta-feira à noite uma reconstituição do assassínio, no local do crime, da vereadora Marielle Franco, no centro do Rio de Janeiro, quase dois meses após o crime que chocou o Brasil.

As autoridades recriaram a cena do crime na esperança de descobrirem provas sobre o autor do homicídio de Marielle Franco, baleada com quatro tiros na cabeça, durante a noite de 14 de março.

"Durante a reconstituição, poderão ser disparados tiros em alguns lugares (...) É por isso que o acesso de peões e de veículos será bloqueado em toda a área", explicou a polícia local num comunicado, antes da realização da reconstituição.