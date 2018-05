Timor-Leste/Eleições

As urnas para as eleições legislativas de sábado em Timor-Leste só estão abertas oito horas, mas o processo de votação e de escrutínio prolonga-se durante praticamente todo o fim de semana em todo o país.

Às 06:00, uma hora antes da abertura das 1.160 estações de voto (divididas por 885 centros de votação) começa o processo de identificação e verificação de responsáveis eleitorais, observadores e fiscais.

O material sensível, incluindo urnas, boletins de voto, cabine de voto e tinta indelével que marca o indicador direito de cada eleitor, é depois comprovado. Um dos passos mais importantes é a verificação de que as urnas estão vazias antes de serem seladas com uma cinta com identificação numérica.