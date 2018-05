Actualidade

As atuações do ex-diretor musical da Metropolitan Opera James Levine foram retiradas do site da rádio da companhia e da rádio Sirius XM, após uma investigação ter encontrado evidências de abuso e assédio sexual.

James Levine, consagrado maestro e pianista e principal figura de cartaz da Metropolitan Opera (Met Opera), foi demitido de diretor emérito e suspenso da companhia depois dos jornais New York Post e The New York Times terem divulgado um relatório policial que afirmava que Levine havia molestado um adolescente de 15 anos.

"Eu comecei a ver um homem de 41 anos quando tinha 15 anos, sem entender o que estava realmente a acontecer", disse a alegada vítima, segundo o New York Post, numa declaração às autoridades. "Quase destruiu a minha família e quase me levou ao suicídio", acrescentou.