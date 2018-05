Actualidade

Sete pessoas foram hoje encontradas mortas, com ferimentos de balas, numa propriedade perto da cidade de Margaret River, no sudoeste da Austrália, afirmaram as autoridades australianas.

De acordo com o comissário da polícia estatal da Austrália Ocidental, Chris Dawson, a vítimas eram três adultos e quatro crianças.

Foram ainda encontradas duas armas na propriedade, disse o comissário, indicando que a polícia foi informada por um telefonema anónimo.