Actualidade

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) recomendou à Soflusa a criação de planos de comunicação e de contingência, após concluir que não existem mecanismos legais que possam ser utilizados para sancionar a empresa por eventuais incumprimentos.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a AMT diz que as conclusões constam do relatório final da ação de fiscalização à Soflusa, responsável pela ligação fluvial Barreiro-Lisboa, realizada para avaliar as condições de exploração do serviço público de transporte fluvial de passageiros, na sequência das "visíveis perturbações na operação" da empresa, ocorridas sobretudo na segunda semana de outubro do ano passado, devido à imobilização parcial da sua frota.

"Após análise de todos os dados recolhidos, a AMT concluiu que a operação da Soflusa, muito embora titulada por um diploma legal e sujeita ao Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, não está atualmente sujeita a regras ou obrigações de serviço público, definidas de forma especificada e objetiva do ponto de vista contratual ou legal, inexistindo igualmente qualquer mecanismo legal que possa ser utilizado, de forma efetiva e/ou eficaz, para sancionar a Soflusa por eventuais incumprimentos, no que se refere a obrigações de serviço público", explica a nota.